Naci Ünüvar: Formayı hocamdan alacağım

Trabzonspor'un Ajax kulübünden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar, geçen haftalarda istediği kadar şans bulamadı. Bordo mavili ekipte sadece bir lig maçında görev yapan ve bir asisti olan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kendine güveniyor.

Trabzon'a ciddi rekabet ortamı olduğunu bilerek geldiğini söyleyen genç futbolcu, "Kimseye bir forma garantisi verilmiyor. Rekabet beni daha güçlü yapacak ve burada o ortam var. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Ben de herkes gibi oynamak istiyorum ve bunun süreç içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ben çalışmaya devam edersem hocam da formayı verecektir. Kendime güvenim var. En kısa sürede sahadaki yerimi alacağım" diye konuştu.