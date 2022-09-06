Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Nathan Redmond ve Andros Townsend, Trabzonspor'a önerildi
Giriş Tarihi: 6.9.2022 11:20

Nathan Redmond ve Andros Townsend, Trabzonspor'a önerildi

Nathan Redmond ve Andros Townsend, Trabzonspor’a önerildi

Transfer sezonunda son günlere girilirken menajerler, Southampton forması giyen Nathan Redmond ve Everton’da top koşturan Andros Townsend’i Trabzonspor’a önerdi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları son 3 güne girilirken devam ediyor. Öncelikli hedef Olympiakos forması giyen Georgios Masouras... Ancak Yunan kulübünün başkanının katı tutumu nedeniyle transfer bir türlü gerçekleşmiyor. Bakasetas ile görüşen Yunan yıldız Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor ancak başkanı transfere yanaşmıyor.

Trabzonspor, Masouras için son bir teklif daha yaparken İngiltere'den sürpriz bir haber geldi. Southampton, sol ve sağ kanatta oynayabilen 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Nathan Redmond'u menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerdi. Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ın da istediği Redmond'un transferine onay verdiği, Masouras transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda İngiliz yıldız için hamle yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Trabzonspor'a önerilen isimler arasında Everton forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Andros Townsend da yer alıyor. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor'da forma giyen eski takım arkadaşı Gbamin ile görüştüğü ve takım ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek programı ödemesi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak?
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?
YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, son gün ne zaman?
Son dakika | Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak GSB duyuru bekleniyor! 2022 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Levent Göktaş'ın avukat kadrosu FETÖ'den! Dönemin kirli isimleri yine sahnede
EYT son dakika bugün: Türkiye modelinde öne çıkan başlıklar! EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?
YKS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ücreti ne kadar?
SON DAKİKA | Ordu'ya şehit ateşi düştü! Helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Nathan Redmond ve Andros Townsend, Trabzonspor'a önerildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA