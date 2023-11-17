Ne kadar tekrar o kadar başarı!

Trabzonspor, Sivas maçının hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçte çalışmalarını sürdürürken ligin ilk yarısında kalan 7 maça göre hazırlıklarını yaptı. Dünkü idmanla birlikte takım savunması ve hücum üzerine daha fazla yoğunlaşan 60 yaşındaki deneyimli hoca, oyun planını saha içerisinde refleks halinde getirmek istiyor.sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mislav Orsic, sezon başındaki kamp çalışmaları sırasında çapraz bağların kopması nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Uzun süredir ülkesinde tedavisi devam eden Hırvat oyuncu, ay sonuna doğru Trabzon'a gelecek. Burada kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek olan Orsic, daha sonra ülkesine dönerek tedavi ve çalışmalarına devam edecek.