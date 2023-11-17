Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Ne kadar tekrar o kadar başarı!
Giriş Tarihi: 17.11.2023

Ne kadar tekrar o kadar başarı!

YUNUS EMRE SEL
Ne kadar tekrar o kadar başarı!

Oyun planını saha içinde refleks haline getirmeyi isteyen Abdullah Avcı, antrenmanlarda yaptıracağı tekrarlarla hedefine ulaşmayı amaçlıyor

Trabzonspor, Sivas maçının hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçte çalışmalarını sürdürürken ligin ilk yarısında kalan 7 maça göre hazırlıklarını yaptı. Dünkü idmanla birlikte takım savunması ve hücum üzerine daha fazla yoğunlaşan 60 yaşındaki deneyimli hoca, oyun planını saha içerisinde refleks halinde getirmek istiyor. İdmanları buna göre planlayan Avcı, yapılacak tekrarlarla hem takımın eksiklerini gidermeyi hem de gelecek haftalardaki rakiplere göre strateji belirlemeyi hedefliyor.

ORSIC TRABZON'A GELIYOR
Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mislav Orsic, sezon başındaki kamp çalışmaları sırasında çapraz bağların kopması nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Uzun süredir ülkesinde tedavisi devam eden Hırvat oyuncu, ay sonuna doğru Trabzon'a gelecek. Burada kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek olan Orsic, daha sonra ülkesine dönerek tedavi ve çalışmalarına devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: "Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz" uyarısı
İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Anne o anları anlattı: Onu kollarımın arasından kopardılar...
Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?
Adriana Lima'dan estetik iddialarına yanıt! "Bu yüz..."
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne kadar tekrar o kadar başarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA