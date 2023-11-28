Nefesi yetmedi!

Bu sezon ikinci beraberliğini alan bordo-mavililer, haftaya Kayseri'yi ağırlayacakKaradeniz ekibi, son sezonlarda Sivas'ta büyük şanssızlık yaşıyor. Kırmızı-beyazlı ekibe karşı dış sahada en son 2017'de kazanan Trabzonspor, Sivas'ta oynanan son 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.Trabzonspor'da 39. dakikada stoper Baniya'nın oyundan alınması, taktiksel bir hamle olarak yorumlanmıştı. Ancak Abdullah Avcı, oyuncunun gelen bir darbe sonrası ağrısı olduğunu ve bu yüzden değiştirildiğini söyledi. Yerine Trezeguet'yi oyuna dahil etmesiyle ilgili ise Avcı, "Çok cesaretli bir hamle yaptık" ifadelerini kullandı.Gördüğü sarı kartla sınırı aşan Batista Mendy, Trabzonspor'un gelecek hafta sahasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.