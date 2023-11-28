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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Nefesi yetmedi!

Nefesi yetmedi!

-5 derece soğukta oynanan karşılaşmada Saiz ve Manaj’ın golleriyle sıkıntıya giren Fırtına, Pepe ve Onuachu ile maça tutundu. Yiğido’da Manaj bir kez daha sahne alırken Trezeguet, takımını yenilgiden kurtardı

Bu sezon ikinci beraberliğini alan bordo-mavililer, haftaya Kayseri'yi ağırlayacak

SİVAS'TA YÜZÜ GÜLMÜYOR
Karadeniz ekibi, son sezonlarda Sivas'ta büyük şanssızlık yaşıyor. Kırmızı-beyazlı ekibe karşı dış sahada en son 2017'de kazanan Trabzonspor, Sivas'ta oynanan son 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

'AĞRISI VARDI'
Trabzonspor'da 39. dakikada stoper Baniya'nın oyundan alınması, taktiksel bir hamle olarak yorumlanmıştı. Ancak Abdullah Avcı, oyuncunun gelen bir darbe sonrası ağrısı olduğunu ve bu yüzden değiştirildiğini söyledi. Yerine Trezeguet'yi oyuna dahil etmesiyle ilgili ise Avcı, "Çok cesaretli bir hamle yaptık" ifadelerini kullandı.

MENDY CEZALI
Gördüğü sarı kartla sınırı aşan Batista Mendy, Trabzonspor'un gelecek hafta sahasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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