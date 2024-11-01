Nwakaeme için özel bir maç!

İki yıl aradan sonra bu sezon başında büyük beklentilerle yeniden takıma dönen Anthony Nwakaeme, ligde şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.
Geldiği dönemde hazırlık aşaması gereken oyuncu sonrasında ise yaşadığı sakatlıkla sarsılıp 5 lig maçında sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi. Ancak Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayla eski günlerine dönmeyi arzuluyor. Bu kez karşısında kendisini çok iyi tanıyan tecrübeli teknik adam Jose Mourinho olacak.
O DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ!
Bu sezon istediği seviyeye ulaşamasa da Nwakaeme de bu yeniden karşılaşmadan dolayı oldukça heyecanlı. Hem Fenerbahçe hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanan 35 yaşındaki oyuncu, "O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi. Ben de futbolcu olarak ona karşı tekrar oynayacak olmaktan dolayı mutlu olacağım. Bu yeniden karşılaşma güzel olacak"
dedi. Bu sezon beklediği süreleri alamayan Anthony Nwakaeme'yi, teknik direktör Şenol Güneş de maçın kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Nijeryalı oyuncuyu ilk 11'de kullanmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı, antrenman performansı ile birlikte bu ihtimali daha da güçlendirdi.
SERDAR SAKATLANDI
Trabzonspor'da, F.Bahçe maçı öncesi sakatlık yaşandı. İdmanda sorun yaşayan Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği açıklandı. 21 yaşındaki savunmacının 2 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.