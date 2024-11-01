Nwakaeme için özel bir maç!

İki yıl aradan sonra bu sezon başında büyük beklentilerle yeniden takıma dönen Anthony Nwakaeme,Geldiği dönemde hazırlık aşaması gereken oyuncu sonrasında ise yaşadığı sakatlıkla sarsılıp 5 lig maçında sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi. Ancak Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayla eski günlerine dönmeyi arzuluyor.Bu sezon istediği seviyeye ulaşamasa da Nwakaeme de bu yeniden karşılaşmadan dolayı oldukça heyecanlı. Hem Fenerbahçe hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanan 35 yaşındaki oyuncu,dedi. Bu sezon beklediği süreleri alamayan Anthony Nwakaeme'yi, teknik direktör Şenol Güneş de maçın kilit isimlerinden biri olarak görüyor.Trabzonspor'da, F.Bahçe maçı öncesi sakatlık yaşandı. İdmanda sorun yaşayan Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği açıklandı. 21 yaşındaki savunmacının 2 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.