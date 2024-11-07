Nwakaeme klasiği!

Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, MR'ı çekilen 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun durumuna açıklık getirerek "Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. Bu sezon 3'üncü kez sakatlanan Nwakaeme'nin en az 2 hafta dinlendirileceği bildirildi.