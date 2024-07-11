O formayı giyeceğim

Yeni sezon hazırlıkları 2. etap çalışmaları kapsamındaçarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. 22 yaşındaki futbolcu hedeflerini, "İnşallah kupalar kaldırırız. Trabzonpor'un hedefi her zaman bu.Gencim, üstüne koya koya hayallerime ulaşmak istiyorum" dedi.Enis, Trabzonspor ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:Kulübümüzün menfaati doğrultusunda maddi, manevi açıdan iyi bir rakam gelirse tabii ki Avrupa'yı düşünürüm.Lewandowski, Bayern Münih, Borussia Dortmund'da harikalar yarattı. İdolümden dolayı Bundesliga benim de hedefim."