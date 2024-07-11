O formayı giyeceğim

Yeni sezon hazırlıkları 2. etap çalışmaları kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde kamp yapan bordo-mavili takımın golcüsü Enis Destan
çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. 22 yaşındaki futbolcu hedeflerini, "İnşallah kupalar kaldırırız. Trabzonpor'un hedefi her zaman bu. Milli Takım'ın başarılarıyla gurur duyduk. O takımda forma giymeyi çok istiyorum ve gol kralı olmayı hedefliyorum.
Gencim, üstüne koya koya hayallerime ulaşmak istiyorum" dedi.
İDOLÜM NEDENİYLE BUNDESLİGA
Enis, Trabzonspor ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Mutluyum ve kulübümü seviyorum.
Kulübümüzün menfaati doğrultusunda maddi, manevi açıdan iyi bir rakam gelirse tabii ki Avrupa'yı düşünürüm. Küçüklükten beri Almanya Ligi'ni seviyorum ve takip ediyorum.
Lewandowski, Bayern Münih, Borussia Dortmund'da harikalar yarattı. İdolümden dolayı Bundesliga benim de hedefim."