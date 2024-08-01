Okay yokuşlu 3+1 yıllık imzayı attı

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferini dün resmen açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için3+1 yıllık imzayı atan Okay'a da ilk sezon 46 milyon 37 bin 500 TL, ikinci sezon 51 milyon 75 bin TL, üçüncü sezon da 56 milyon 112 bin 500 TL maaş verileceği aktarıldı. Opsiyonun bordo- mavili kulüp tarafından kullanılması halinde de tecrübeli futbolcuya 2027- 28'de 61 milyon 150 bin TL garanti ücret ödemesi yapılacak.