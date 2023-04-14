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Giriş Tarihi: 14.4.2023

Ömür-Visca yok Trezeguet hazır

Ömür-Visca yok Trezeguet hazır
Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekleri açıklandı. Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak tespit edilirken, Visca'nın sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu öğrenildi. Bu arada son dört maçta forma giyemeyen Trezeguet'in sakatlığının geçmesi sevindirdi. İdmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı ile dikkat çeken 27 yaşındaki Mısırlı sol kanat göreve hazır.

FIRTINA'DA ÖNCELİK MORAL, MOTİVASYON
TRABZONSPOR teknik direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, teknik ve taktik çalışmalardan çok oyuncularını zihinsel olarak Beşiktaş maçına hazırlamaya çalışıyor. Sakatların çokluğu da kadro tercihi yapma konusunda düşündürüyor. Oyuncularla bire bir görüşmeler yapan ve onların morallerini artırmaya çalışan Derelioğlu, taraftar desteğiyle birlikte ilk dakikadan itibaren baskı kuran ve oyunu kazanma isteğini gösteren bir takım kurmayı amaçlıyor.

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Ömür-Visca yok Trezeguet hazır
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