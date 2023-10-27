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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Ömür’e Avcı motivasyonu

Ömür’e Avcı motivasyonu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın yıldızı Abdülkadir Ömür'ü eski performansına döndürme konusunda kolları sıvadı. İkinci döneminde çıktığı ilk antrenmanda 24 yaşındaki hücum oyuncusunu, kollarının altına alarak bir görüntü veren tecrübeli teknik adam, önceki gün yapılan idmanda yine Abdülkadir ile saha kenarında uzun süreli sohbet gerçekleştirdi. Avcı-Ömür görüşmesindeki samimiyet dikkat çekerken, son Alanya maçına 11'de başlayan oyuncunun yarın da Karagümrük karşılaşmasına 11'de çıkması bekleniyor.

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Ömür’e Avcı motivasyonu
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