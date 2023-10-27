Ömür’e Avcı motivasyonu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın yıldızı Abdülkadir Ömür'ü eski performansına döndürme konusunda kolları sıvadı. İkinci döneminde çıktığı ilk antrenmanda 24 yaşındaki hücum oyuncusunu, kollarının altına alarakbir görüntü veren tecrübeli teknikadam, önceki gün yapılan idmanda yineAbdülkadir ile saha kenarında uzunsüreli sohbet gerçekleştirdi. Avcı-Ömür görüşmesindeki samimiyet dikkat çekerken, son Alanya maçına 11'de başlayan oyuncunun yarın da Karagümrük karşılaşmasına 11'de çıkması bekleniyor.