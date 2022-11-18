Ömürlük imzalar!

ordo-mavililerde iç transfer operasyonu Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan iki oyuncu için KAP bildirimi dün yapılırken,kadar sözleşmesi uzatılanHüseyin Türkmen ise 31 Mayıs 2027'ye uzatılan kontratı sonrasında bu sezon 9 milyon TL kazanacak. Açıklamada şu detay da yer aldı:AVRUPA macerasına Şampiyonlar Ligi play-off turu ile başlayan ancak yoluna Konferans Ligi playoff'unda devam edecek olan Trabzonspor, şu ana kadar kasasına 255 milyon TL koymayı başardı. Bordomavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turundan 5 milyon Euro başta olmak üzere tüm gelirlerle birlikte toplam 13 milyon 260 bin Euro gelir elde etti.