Ömürlük imzalar!

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile 2027’ye kadar sözleşme uzattı. Ömür yıllık 20 milyon, Türkmen ise 9 milyon TL alacak
Bordo-mavililerde iç transfer operasyonu Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan iki oyuncu için KAP bildirimi dün yapılırken, 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi uzatılan Abdülkadir, 20milyon TL garanti ücret alacak. Hüseyin Türkmen ise 31 Mayıs 2027'ye uzatılan kontratı sonrasında bu sezon 9 milyon TL kazanacak. Açıklamada şu detay da yer aldı: "Sonraki sezonlarda ise bir öncekisezon ödenecek garanti ücrete, Türkiyeİstatistik Kurumu tarafından açıklanacak12 aylık ortalama enflasyon oranındaartış yapılacak olup, her halükarda bu artışoranı %30'dan fazla olmayacaktır."
255 milyon TL kasada
AVRUPA macerasına Şampiyonlar Ligi play-off turu ile başlayan ancak yoluna Konferans Ligi playoff'unda devam edecek olan Trabzonspor, şu ana kadar kasasına 255 milyon TL koymayı başardı. Bordomavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turundan 5 milyon Euro başta olmak üzere tüm gelirlerle birlikte toplam 13 milyon 260 bin Euro gelir elde etti.