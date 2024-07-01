On numaraya Marco Reus!

Transfer operasyonunu sürdüren Trabzonspor, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için çaba harcıyor. Alman basınından Bild'in haberine göre; bordo-mavililer, Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Marco Reus ile ilgileniyor. 35 yaşındaki on numarayı aynı zamanda G.Saray'ın da istediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Dortmund'da 42 maça çıkan Reus, 9 gol atarken 10 da asist yapmıştı. Trabzonspor'un on numara mevkii için Clermont'tan Muhammed Cham ile de ilgilendiği biliniyor.