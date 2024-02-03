Önce analiz sonra motive

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve talebeleri üst üste kaybedilen üç karşılaşmanın ardından, yarın İstanbul'da oynayacakları Beşiktaş maçını dönüm noktası olarak görüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ekstra mesai yapan Avcı, yardımcılarıyla birlikte rakiplerini analiz etti. Bu doğrultuda takıma taktik çalışma yaptıran deneyimli hoca, oyuncularını motive etmek için de yoğun çaba harcadı. Tecrübeli çalıştırıcının takıma yönelik konuşmasında, "dediği öğrenildi.