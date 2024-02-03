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Giriş Tarihi: 3.2.2024

Önce analiz sonra motive

YUNUS EMRE SEL
Önce analiz sonra motive

Avcı, hafta içi rakiplerini analiz etti. Bu doğrultuda takıma taktik çalışma yaptırdı. Ayrıca oyuncularını zihinsel olarak maça hazırlamak için çaba harcadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve talebeleri üst üste kaybedilen üç karşılaşmanın ardından, yarın İstanbul'da oynayacakları Beşiktaş maçını dönüm noktası olarak görüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ekstra mesai yapan Avcı, yardımcılarıyla birlikte rakiplerini analiz etti. Bu doğrultuda takıma taktik çalışma yaptıran deneyimli hoca, oyuncularını motive etmek için de yoğun çaba harcadı. Tecrübeli çalıştırıcının takıma yönelik konuşmasında, "İki takım da zor günlerden geçiyor. Kazanan biraz olsun rahatlayacak. Üç puan için elimizden gelenin en iyisini yapıp, sahadan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum. 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmazsak hedefimize ulaşırız" dediği öğrenildi.
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Önce analiz sonra motive
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