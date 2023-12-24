Önce gönderelim sonra transfer!

Trabzonspor Teknik Direktörü, ligdeki arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun olarakgeçen haftalardan daha iyisini yaptık.Ama yeterli değil. Biraz daha kalite,gol vuruşu ve problem çözmeyeihtiyacımız var. Gelişmek, ve değişmek kolay olmuyor" dedi. Transfer konusuna da değinen tecrübeli hoca, "Nwakaeme, burada çok saygı görenbirisi. Trabzonspor menfaatleri doğrultusundabir şey olacaksa bunundeğerlendirmesini yaparız. Bir kereyabancı sayısının boşalması lazım" yorumunu yaptı.
ÖMÜR YETİŞTİPEPE DÖNDÜ Trabzonspor'un önceki gün,sol alt adalesinde minimalödem tespit edildiğini açıkladığıAbdülkadir Ömür'ündurumunun maç saatindebelli olacağı bildirilmişti. Millifutbolcu, karşılaşma öncesiyapılan son kontrollerininardından sağlık ekibinin onayvermesiyle ilk 11'de sahayaçıktı. Bu arada sakatlığını atlatanNicolas Pepe iki maç aradansonra 81'de oyuna girdi.
HÜKMEN VE 3 PUAN SİLME! PFDK, geçtiğimiz salı günü oynanan Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel FaikSarıalioğlu'na ise akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL ceza kesildi.