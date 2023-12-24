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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Önce gönderelim sonra transfer!

YUNUS EMRE SEL
Önce gönderelim sonra transfer!
Trabzonspor Teknik Direktörü, ligdeki arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık. Ama yeterli değil. Biraz daha kalite, gol vuruşu ve problem çözmeye ihtiyacımız var. Gelişmek, ve değişmek kolay olmuyor" dedi. Transfer konusuna da değinen tecrübeli hoca, "Nwakaeme, burada çok saygı gören birisi. Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda bir şey olacaksa bunun değerlendirmesini yaparız. Bir kere yabancı sayısının boşalması lazım" yorumunu yaptı.

ÖMÜR YETİŞTİ PEPE DÖNDÜ
Trabzonspor'un önceki gün, sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildiğini açıkladığı Abdülkadir Ömür'ün durumunun maç saatinde belli olacağı bildirilmişti. Milli futbolcu, karşılaşma öncesi yapılan son kontrollerinin ardından sağlık ekibinin onay vermesiyle ilk 11'de sahaya çıktı. Bu arada sakatlığını atlatan Nicolas Pepe iki maç aradan sonra 81'de oyuna girdi.

HÜKMEN VE 3 PUAN SİLME!
PFDK, geçtiğimiz salı günü oynanan Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ise akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL ceza kesildi.

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Önce gönderelim sonra transfer!
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