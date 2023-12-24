Önce gönderelim sonra transfer!

Trabzonspor Teknik Direktörü, ligdeki arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gelişmek, ve değişmek kolay olmuyor" dedi. Transfer konusuna da değinen tecrübeli hoca,yorumunu yaptı.FDK, geçtiğimiz salı günü oynanan Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi. Sarı-siyahlı kulübün başkanıakreditasyon talimatına aykırı eylemi ve müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle