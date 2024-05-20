Onuachu geldi dertler bitti

Trabzonspor, ligi üçüncü tamamlamayı garantileyip Avrupa Ligi biletini cebine koyarken Paul Onuachu'nun son haftalardaki yüksek performansı bunda başrol oynadı.Oynayamadığı maçların acısını çıkaran 2.01'lik dev golcü, yer aldığı son 4 maçta 6 gol-1 asistle yıldızlaşırken Gaziantep FK (3 gol), İstanbulspor (2) ve Başakşehir (1) galibiyetlerinde alınan 9 puanda başrolü üstlendi.Trabzonspor, Onuachu'nun skor katkısında bulunduğu 13 müsabakada 10 galibiyet alırken 2'sinde berabere kaldı, sadece 1'inde yenildi.Toplamda gol sayısı 16, asisti 4 olan Onuachu, ligde ve Türkiye Kupası'nda kalan 1'er maçta fileleri 1 kez sarsarsa Southampton'daki geçtiğimiz sezonu (16) egale edecek.