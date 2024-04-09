Onuachu için görüşmeler başlıyor!

Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Paul Onuachu, sakatlığını atlatıp Sivasspor maçında forma giyebilecek seviyeye geldi. Sözleşmesinin bitimine az bir zaman kala geleceği belirsizliğini koruyan 29 yaşındaki futbolcu,ifadesini kullanırken, yönetim de oyuncunun performansından memnun. Onuachu ile ilgili yönetim kurulunun bir karar aldığı ve bu karar doğrultusunda futbolcunun takımda kalması için Southampton kulübüyle yeniden kiralama görüşmesi yapılacağı ifade edildi. Başkan Ertuğrul Doğan da bu gelişmeyi doğrulayarak,dedi.