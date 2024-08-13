Onuachu için yeni girişim

Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçındaTrabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yaşanan gol kısırlığı içinvurgu yapmıştı. Bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerdeBunun üzerine bordo-mavililer geçtiğimiz sezon takımda kiralık forma giyen Onuachu için yeni bir girişim yapma kararı aldı.ile masaya oturacak. İngiliz kulübünün de gelecek sezon planlamasında yer almayan Onuachu için yapılacak bu görüşmede daha olumlu olması ve transferin sonuçlandırılması için her iki tarafın da adım atması bekleniyor.bu sezon yapılan 10 transfere rağmen şu ana kadar oynanan 4 resmi karşılaşmada beklenilen performansı sergileyememesi, taraftarların tepkisine neden oluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da hem sosyal medyada hem de bazı maçların ardından tribünden gelen tepkiler üzerine camiadan süre istedi.teknik direktör Abdullah Avcı, oyun planında yaşanan sıkıntıları da bu zaman zarfında giderebileceğini vurguluyor.Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Stefan Savic ve Okay Yokuşlu'da korkulan olmadı. İki oyuncunun da kontrollerinde,Karadağlı stoperin arka adalesinde çekme meydana gelirken, Rapid Wien maçında oynamasına engel bir durum olmadığı ifade edildi. Okay'ın da kısa bir süre dinlendirileceği ve ardından takıma dahil olabileceği belirtildi.