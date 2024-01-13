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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Onuachu şoku!

YUNUS EMRE SEL
Onuachu şoku!

Trezeguet ve Pepe’den sonra Nijeryalı dev yıldızın da takımdan uzak kalacak olması, özellikle hücum hattında sıkıntı yaşanma ihtimali nedeniyle teknik heyeti düşündürüyor

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bugün başlayacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Nijerya'da daha önce milli takıma çağrılan Sadiq Umar'ın, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Trabzonspor'dan Onuachu'nun çağırıldığı açıklandı. Trezeguet ve Pepe'den sonra 2.01'lik golcüyle birlikte bordomavili takımın milli davet alan oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Trabzonspor teknik heyeti, bu durumun özellikle hücum hattını olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Söz konusu futbolcular en iyi ihtimalle Antalyaspor, Manisa FK (Türkiye Kupası), Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek. Takımları gruptan çıkıp, turnuvaya devam etmeleri halinde kaçıracakları maç sayısı daha da artacak.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Antalyaspor (D) Manisa FK (Türkiye Kupası)
Galatasaray Çaykur Rizespor (D)
Kasımpaşa / (Nijerya son 16 turuna kalırsa)
Beşiktaş (D) / (Nijerya çeyrek finale kalırsa)
Hatayspor / (Nijerya finale kalırsa)

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