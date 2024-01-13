Onuachu şoku!

Trezeguet ve Pepe’den sonra Nijeryalı dev yıldızın da takımdan uzak kalacak olması, özellikle hücum hattında sıkıntı yaşanma ihtimali nedeniyle teknik heyeti düşündürüyor
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bugün başlayacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Nijerya'da daha önce milli takıma çağrılan Sadiq Umar'ın, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Trabzonspor'dan Onuachu'nun çağırıldığı açıklandı. Trezeguetve Pepe'den sonra2.01'lik golcüylebirlikte bordomavilitakımınmilli davet alanoyuncu sayısı3'e yükseldi. Trabzonspor teknik heyeti, bu durumun özellikle hücum hattını olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Sözkonusu futbolcularen iyi ihtimalleAntalyaspor,Manisa FK(Türkiye Kupası),Galatasaray veÇaykur Rizespormaçlarında formagiyemeyecek. Takımları gruptan çıkıp, turnuvaya devam etmeleri halinde kaçıracakları maç sayısı daha da artacak.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Antalyaspor (D) Manisa FK (Türkiye Kupası)
Galatasaray Çaykur Rizespor (D)
Kasımpaşa / (Nijerya son 16 turuna kalırsa)
Beşiktaş (D) / (Nijerya çeyrek finale kalırsa)
Hatayspor / (Nijerya finale kalırsa)