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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Önümüz açık

YUNUS EMRE SEL
Önümüz açık

“İşler istediğimiz gibi gitmedi ama şu anda takım stabil halde. Yeni bir başkanımız ve hocamız var. Artık Trabzonspor’un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olacağız”

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, takım olarak kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi. İdman öncesi soruları yanıtlayan 35 yaşındaki orta saha, "Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi. Kulüpte kimse mutlu değil bu durumdan" dedi. Büyük değişimler yaşadıklarını kaydeden yıldız oyuncu, "Hiçbir takım için kolay değildir bu durum. Biz de muzdarip olduk. Öncelikle Şampiyonlar Ligi hedefinden olduk. Yoğun fisktür, 3 günde bir maç oynadık. Ligdeki kötü gidiş, hoca değişimleri, taktiksel değişimler oldu. Üç kez hoca değişti. Şu anda takım stabil hale geldi. Yeni bir başkanımız ve hocamız var. Artık Trabzonspor'un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olmak istiyoruz" diye konuştu.

KALAN 6 HAFTAYI DÜŞÜNÜYORUM
Uzun bir aradan sonra Konyaspor maçında yeniden 11'de forma giymesinin kendisi için güzel olduğunu ifade eden Hamsik şöyle devam etti: "Çok eğlendim bu maçta. Sahada olmanın tadını çıkarmaya çalıştım. Kalan 6 haftayı düşünüyorum. Trabzonspor formasıyla elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sezon sonunda ailemle birlikte tatilde olacağız ama şu anda tek düşüncemiz önümüzdeki 6 maç."

EDİN VİSCA SÜRPRİZİ
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Edin Visca, geçirdiği kas yaralanmasının ardından fizyoterapistler eşliğinde hafif tempolu idmanlara başlamıştı. Son salon çalışmasında kendini çok iyi hissettiğini söyleyen 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sürpriz şekilde sahaya çıktı ve topla antrenman yaptı. Visca'nın temposunu her geçen gün daha da artırması ve yeni bir ağrı durumunun olmaması halinde Ankaragücü maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

3 YENİ SAKATLIK ŞOKU
Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlara yenileri eklendi. Dün yüksek tempoda geçen çalışmada önce genç oyuncu Emirhan Zaman, sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Ardından Siopis ve Maxi Gomez, kas ağrıları olduğunu belirtince antrenmandan çıkartıldı. Oyuncuların durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi.

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