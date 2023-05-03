Önümüz açık

“İşler istediğimiz gibi gitmedi ama şu anda takım stabil halde. Yeni bir başkanımız ve hocamız var. Artık Trabzonspor’un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olacağız”
Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, takım olarak kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi. İdman öncesi soruları yanıtlayan 35 yaşındaki orta saha, "Bu seneişler istediğimiz gibi gitmedi.Kulüpte kimsemutlu değil budurumdan" dedi. Büyük değişimler yaşadıklarını kaydeden yıldız oyuncu, "Hiçbirtakım için kolaydeğildir bu durum.Biz de muzdaripolduk. ÖncelikleŞampiyonlar Ligihedefinden olduk. Yoğunfisktür, 3 günde bir maç oynadık.Ligdeki kötü gidiş, hocadeğişimleri, taktiksel değişimleroldu. Üç kez hoca değişti.Şu anda takım stabil halegeldi. Yeni bir başkanımızve hocamız var. Artık Trabzonspor'unönü daha açık.İyi bir geleceğe sahip olmakistiyoruz" diye konuştu.
KALAN 6 HAFTAYI DÜŞÜNÜYORUM
Uzun bir aradan sonra Konyaspor maçında yeniden 11'de forma giymesinin kendisi için güzel olduğunu ifade eden Hamsik şöyle devam etti: "Çok eğlendimbumaçta. Sahadaolmanın tadını çıkarmayaçalıştım. Kalan 6 haftayı düşünüyorum.Trabzonspor formasıylaelimden geleninen iyisini yapmakistiyorum. Sezonsonundaailemle birliktetatildeolacağızama şu andatek düşüncemizönümüzdeki6 maç."
EDİN VİSCA SÜRPRİZİ
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Edin Visca, geçirdiği kas yaralanmasının ardından fizyoterapistler eşliğinde hafif tempolu idmanlara başlamıştı. Son salonçalışmasında kendini çokiyi hissettiğini söyleyen33 yaşındaki sağ kanatoyuncusu, sürpriz şekilde sahaya çıktı ve topla antrenman yaptı. Visca'nın temposunu her geçen gün daha da artırması ve yeni bir ağrı durumunun olmaması halinde Ankaragücü maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
3 YENİ SAKATLIK ŞOKU Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlara yenileri eklendi. Dün yüksek tempoda geçen çalışmada önce genç oyuncu Emirhan Zaman, sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Ardından Siopis ve Maxi Gomez, kas ağrıları olduğunu belirtince antrenmandan çıkartıldı. Oyuncuların durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi.