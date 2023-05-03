Önümüz açık

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, takım olarak kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi. İdman öncesi soruları yanıtlayan 35 yaşındaki orta saha,dedi. Büyük değişimler yaşadıklarını kaydeden yıldız oyuncu,diye konuştu.Uzun bir aradan sonra Konyaspor maçında yeniden 11'de forma giymesinin kendisi için güzel olduğunu ifade eden Hamsik şöyle devam etti:Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Edin Visca, geçirdiği kas yaralanmasının ardından fizyoterapistler eşliğinde hafif tempolu idmanlara başlamıştı.sürpriz şekilde sahaya çıktı ve topla antrenman yaptı. Visca'nın temposunu her geçen gün daha da artırması ve yeni bir ağrı durumunun olmaması halinde Ankaragücü maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlara yenileri eklendi. Dün yüksek tempoda geçen çalışmada önce genç oyuncu Emirhan Zaman, sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Ardından Siopis ve Maxi Gomez, kas ağrıları olduğunu belirtince antrenmandan çıkartıldı. Oyuncuların durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi.