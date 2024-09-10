Orban hazır Lyon zorluyor

Transferde artık son günlere girilirken Trabzonspor'da çalışmalar hızlanmış durumda.Yeterince forma şansı bulamadığından ayrılmak isteyen ve Trabzon'a gelmeye hazır olan Nijeryalı forvet, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Ancak Lyon yönetimi, bordo-mavililere transferde zorluk çıkartıyor. Fransız kulübüne ilk önce direkt kiralama, ardından da satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri içeren iki farklı öneri sunan bordo-mavililer, olumlu yanıt almayı başaramadı.Oyuncuyla anlaşan ve bu nedenle transferden vazgeçmeyen Fırtına'nın, transfer sezonunun bitimine az bir süre kala son bir teklif daha ileteceği öğrenildi.Takımdaki eksiklerin bir an önce tamamlanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.Bu sezon Lyon'da sadece bir maçta 31 dakika görev yapmasına rağmen 2 gol kaydetmeyi başaran Gift Orban, daha çok forma şansı bularak kendini gösterebileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.