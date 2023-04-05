Orhan Ak bıraktı

A.Gücü yenilgisinin ardından teknik direktör Orhan Ak istifa etti. "Herkes hakkını helal etsin" diyen Ak, 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet sonrasında şu sözlerle görevine noktayı koydu: "Abdullah hocanın istifa sürecinde özellikle ricada bulundular, içeriden birisi olarak yardımcı olmak istedim.Alanya maçı fena değildi ama son iki maçımız sezonun da özetiydi. Mental sorunu çözemedik. Bugün (dün) başkana haber yolladım, oyuncularla da vedalaştım. Kulübe ve yönetime zarar vermemek lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ederim. Herkes hakkını helal etsin.