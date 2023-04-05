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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Orhan Ak bıraktı

YUNUS EMRE SEL
Orhan Ak bıraktı

Abdullah Avcı sonrası teknik direktör olarak yola çıkan Orhan Ak, 3 maçta gelen 2 yenilgi sonrasında istifasını verdi

A.Gücü yenilgisinin ardından teknik direktör Orhan Ak istifa etti. "Herkes hakkını helal etsin" diyen Ak, 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet sonrasında şu sözlerle görevine noktayı koydu: "Abdullah hocanın istifa sürecinde özellikle ricada bulundular, içeriden birisi olarak yardımcı olmak istedim. Bir umut; çıkış noktası yapabiliriz dedik. Alanya maçı fena değildi ama son iki maçımız sezonun da özetiydi. Mental sorunu çözemedik. Bugün (dün) başkana haber yolladım, oyuncularla da vedalaştım. Kulübe ve yönetime zarar vermemek lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ederim. Herkes hakkını helal etsin. Elimizde kalan şeyi kaybettiğimiz için üzgünüz."

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Orhan Ak bıraktı
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