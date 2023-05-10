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Giriş Tarihi: 10.5.2023

Orsic için izin alındı

Orsic için izin alındı
Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere 8 transfer ile takımın çehresini değiştirmek istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, sezon sona ermeden transferi bitirmeyi planlarken ilk adımı da Mislav Orsic ile atıyor. Southampton ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Hırvat sol kanat oyuncusu için İngiliz ekibinden görüşme izni alındı. Fırtına, kiralama teklifi ile 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Teknik direktör Bjelica'nın, eski öğrencisi Orsic konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. 1.79 boyundaki futbolcu, bu sezon Southampton ile yalnızca 5 maçta forma giydi ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. 192 dakika süre bulan Orsic, skora etki edemedi.

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Orsic için izin alındı
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