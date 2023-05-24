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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Orsic için yeni formül

YUNUS EMRE SEL
Orsic için yeni formül

Southampton’a yaptığı kiralama teklifi kabul görmeyen bordo-mavili takım, satın alma opsiyonu önerisi ile bir kez daha İngiliz kulübünün kapısını çalacak

Trabzonspor'da transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Hırvat Mislav Orsic için her geçen gün yeni bir rakip ortaya çıkıyor. Daha önce Hırvat basını; Dinamo Zagreb'in, eski oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini yazarken bu kez İngilizler, Orsic'e Trabzonspor dışında G.Saray'ın da talip olduğunu ileri sürdü. Southampton'ın küme düşmesinin ardından sezon içerisinde değerlendirmediği oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ancak Trabzonspor'un yaptığı kiralık teklifine ise olumsuz yaklaştığı belirtildi. Southampton, Orsic'i bonservisiyle satmak isterken Trabzonspor'un ise satın alma opsiyonu içeren yeni bir kiralama önerisi ile İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Birçok kulübün 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmesi sebebiyle Trabzonspor, Hırvat teknik adamı Nenad Bjelica'yı koz olarak kullanarak bir adım öne geçmek istiyor.

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Orsic için yeni formül
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