Orsic için yeni formül

Southampton’a yaptığı kiralama teklifi kabul görmeyen bordo-mavili takım, satın alma opsiyonu önerisi ile bir kez daha İngiliz kulübünün kapısını çalacak
Trabzonspor'da transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Hırvat Mislav Orsic için her geçen gün yeni bir rakip ortaya çıkıyor. Dahaönce Hırvat basını; Dinamo Zagreb'in,eski oyuncusunu kadrosuna katmak istediğiniyazarken bu kez İngilizler, Orsic'eTrabzonspor dışında G.Saray'ın da talipolduğunu ileri sürdü. Southampton'ın küme düşmesinin ardından sezon içerisinde değerlendirmediği oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ancak Trabzonspor'un yaptığı kiralık teklifine ise olumsuz yaklaştığı belirtildi. Southampton, Orsic'i bonservisiyle satmak isterken Trabzonspor'un ise satın alma opsiyonu içeren yeni bir kiralama önerisi ile İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Birçok kulübün 30 yaşındaki kanatoyuncusuyla ilgilenmesi sebebiyleTrabzonspor, Hırvat teknik adamıNenad Bjelica'yı koz olarak kullanarakbir adım öne geçmekistiyor.