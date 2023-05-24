Orsic için yeni formül

Trabzonspor'da transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Hırvat Mislav Orsic için her geçen gün yeni bir rakip ortaya çıkıyor.Southampton'ın küme düşmesinin ardından sezon içerisinde değerlendirmediği oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ancak Trabzonspor'un yaptığı kiralık teklifine ise olumsuz yaklaştığı belirtildi. Southampton, Orsic'i bonservisiyle satmak isterken Trabzonspor'un ise satın alma opsiyonu içeren yeni bir kiralama önerisi ile İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.