Oyuncu kalitesi artmalı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Ortada bir kupavarsa Trabzonspor onaher zaman taliptir" dedi. Takımın çok eksiği olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Birtakım dokunuşlar var ancak bu bir PlayStation değil. Gerçekçi olmak gerekirse,bizim ulaşılabilir hedefimizAvrupa'ya gidebilmek. Bu yoldan 5 maç sonra bunu cebimize koyabilirsek çok güzel olur. Devre arasında futbolcukalitemizin üstüne koyup,oyunumuzu geliştirmemizgerekiyor. Şimdi Gaziantep FK maçına döneceğiz. Onlar da değişik formasyonla oynuyor. En iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
SEREMONİDE ÖZEL MİSAFİRLER VARDI Karşılaşmada özel misafirler de ağırlandı. Seremoniye, bordo-mavili kulübün başkanı ErtuğrulDoğan'ın davetlisi olarak şehit ailelerinin çocukları çıktı. Öte yandan maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Kale arkası tribününe ise Trabzonsporlu taraftarlar, Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarını kınayan bir pankart astı. Pankartta, "Masumlara ve mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" ifadeleri yer aldı.