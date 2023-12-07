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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Oyuncu kalitesi artmalı!

YUNUS EMRE SEL
Oyuncu kalitesi artmalı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Ortada bir kupa varsa Trabzonspor ona her zaman taliptir" dedi. Takımın çok eksiği olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Birtakım dokunuşlar var ancak bu bir PlayStation değil. Gerçekçi olmak gerekirse, bizim ulaşılabilir hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek. Bu yoldan 5 maç sonra bunu cebimize koyabilirsek çok güzel olur. Devre arasında futbolcu kalitemizin üstüne koyup, oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi Gaziantep FK maçına döneceğiz. Onlar da değişik formasyonla oynuyor. En iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

SEREMONİDE ÖZEL MİSAFİRLER VARDI
Karşılaşmada özel misafirler de ağırlandı. Seremoniye, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetlisi olarak şehit ailelerinin çocukları çıktı. Öte yandan maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Kale arkası tribününe ise Trabzonsporlu taraftarlar, Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarını kınayan bir pankart astı. Pankartta, "Masumlara ve mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Oyuncu kalitesi artmalı!
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