Oyuncu kalitesi artmalı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek,dedi. Takımın çok eksiği olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Birtakım dokunuşlar var ancak bu bir PlayStation değil.Bu yoldan 5 maç sonra bunu cebimize koyabilirsek çok güzel olur.Şimdi Gaziantep FK maçına döneceğiz. Onlar da değişik formasyonla oynuyor. En iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.özel misafirler de ağırlandı. Seremoniye, bordo-mavili kulübün başkanıçıktı. Öte yandan maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Kale arkası tribününe ise Trabzonsporlu taraftarlar, Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarını kınayan bir pankart astı. Pankartta, "Masumlara ve mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" ifadeleri yer aldı.