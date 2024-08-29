Oyuncularımıza öz güven gelecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri için bir maçtan fazlası olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Bu müsabaka taraftarımızla bütünleşmemizi sağlayacak.Oraya destek verirseniz daha iyi olur. Bu müsabakanın Avrupa'da olmamızın yanı sıra oyuncularımıza öz güven getireceğini düşünüyorum. Daha önce de söyledim; bu takım, çok iyi bir takım olacak. Bunu en yakın zamanda görecekler" dedi. Abdullah Avcı, bordo- mavili takımın kadro maliyetinin yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine de "Kime göre, rakiplere göre mi? Maliyetlere girmeyeyim. Bunun altından farklı şeyler de çıkabilir. Ben bir şey söyledim, Trabzon ekonomisiyle değil, karakteri ile yarışacak" ifadelerini kullandı. Hırvat sol kanat Mislav Orsic ise bugünkü maçın final niteliği taşıdığını belirtirken "diye konuştu.