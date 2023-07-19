Para başarının garantisi değil

Slovenya'daki hazırlıkların ilk etabını tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktörBaşarı için reçeteyi veren 51 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu:1 yıl önce oyuncu maaşlarına 28 milyon Euro bütçe ayırarak şampiyon oldu. Geçen yaz çok fazla yatırım yapılarak bütçe 42 milyona ulaştı. Para başarının garantisi değildir.günden itibaren Orsic ile iletişimdeydim. Türkiye'nin en büyük dört kulübünden birine katıldığını biliyor.bizim takviyemiz ve önemli bir oyuncu.Hırvatistan'dan çok oyuncu yazılıyor ama bazıları imkânsız. Umarım bir Hırvat daha gelir. İki veya üç pozisyonda daha transfere ihtiyacımız var.1 yıl daha oynamasını istedik, olmadı.insanların futbola bağlılığı hayatlarının üstünde. Bu sevgiyi hissediyoruz. Ne teknik adamlığımda ne de futbolculuğumda böyle bir takımda çalışmadım.tutku Hajduk, Marsilya ve Napoli'ye benziyor. Trabzon'da hatta daha güçlü.Trabzonspor, yurt dışı temsilcilikleri açacağını duyurdu. Taraftarlarla daha yakın olabilmek adına bu kararın alındığı belirtildi. Özellikle Avrupa'nın her bir ülkesinde kamplardan maçlara kadar takımı hiçbir zaman yalnız bırakmayan, aidiyetlerini asla kaybetmeyen seyircilerle yeni bir başlangıca hazırlanıldığı ifade edildi. Trabzonspor, temsilci adaylarının proje dosyalarını 'temsil@trabzonspor.org.tr' adresine bekliyor., Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fode Koita'dan, aradan geçen süreçte fayda alamadı. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen ve yıllık ücreti 1.5 milyon Euro olan Gineli santrfor, gitmek için maaşının tamamını talep ediyor. Ligden bazı takımların kiralamak istediği 32 yaşındaki oyuncuyla bu hafta içerisinde yeni görüşmelerin yapılacağı ve yabancı kontenjanında yer açabilmek için yolların ayrılacağı öğrenildi.