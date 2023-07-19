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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Para başarının garantisi değil

YUNUS EMRE SEL
Para başarının garantisi değil

Trabzonspor 1 yıl önce oyuncu maaşlarına 28 milyon Euro ayırarak şampiyon oldu. Bu sezon bütçe 30 milyon Euro olmalı. Ancak böyle başarıya ulaşabiliriz. Kariyerimde böyle tutkulu bir takımda çalışmadım”

Slovenya'daki hazırlıkların ilk etabını tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvat basınından Vecernji List gazetesine açıklamalarda bulundu. Başarı için reçeteyi veren 51 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu:
TRABZONSPOR, 1 yıl önce oyuncu maaşlarına 28 milyon Euro bütçe ayırarak şampiyon oldu. Geçen yaz çok fazla yatırım yapılarak bütçe 42 milyona ulaştı. Para başarının garantisi değildir. Bütçe 30 milyon Euro civarında olmalı ve bununla birinciliğe ulaşabilirsiniz.
İLK günden itibaren Orsic ile iletişimdeydim. Türkiye'nin en büyük dört kulübünden birine katıldığını biliyor. Her şeyini verecek tanıdığım oyuncuları seçiyorum.
BENKOVIC bizim takviyemiz ve önemli bir oyuncu. Kariyeri boyunca ciddi seviyeler gördü. Hırvatistan'dan çok oyuncu yazılıyor ama bazıları imkânsız. Umarım bir Hırvat daha gelir. İki veya üç pozisyonda daha transfere ihtiyacımız var.
HAMSIK'IN 1 yıl daha oynamasını istedik, olmadı.
TRABZON'DAKİ insanların futbola bağlılığı hayatlarının üstünde. Bu sevgiyi hissediyoruz. Ne teknik adamlığımda ne de futbolculuğumda böyle bir takımda çalışmadım.
ŞEHİRDEKİ tutku Hajduk, Marsilya ve Napoli'ye benziyor. Trabzon'da hatta daha güçlü.

YURT DIŞINDA TEMSİLCİLİKLER AÇILACAK
Trabzonspor, yurt dışı temsilcilikleri açacağını duyurdu. Taraftarlarla daha yakın olabilmek adına bu kararın alındığı belirtildi. Özellikle Avrupa'nın her bir ülkesinde kamplardan maçlara kadar takımı hiçbir zaman yalnız bırakmayan, aidiyetlerini asla kaybetmeyen seyircilerle yeni bir başlangıca hazırlanıldığı ifade edildi. Trabzonspor, temsilci adaylarının proje dosyalarını 'temsil@trabzonspor.org.tr' adresine bekliyor.

PROBLEM ADAM FODE KOITA
BORDO-MAVİLİLER, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fode Koita'dan, aradan geçen süreçte fayda alamadı. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen ve yıllık ücreti 1.5 milyon Euro olan Gineli santrfor, gitmek için maaşının tamamını talep ediyor. Ligden bazı takımların kiralamak istediği 32 yaşındaki oyuncuyla bu hafta içerisinde yeni görüşmelerin yapılacağı ve yabancı kontenjanında yer açabilmek için yolların ayrılacağı öğrenildi.

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