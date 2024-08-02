Paraya karşı emek!

Trabzonspor, "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliği düzenledi. Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı konuşmada, "Yeni sezonda hep olduğu gibi yine paraya karşı emeğin mücadelesini vermek için hazırız. Ufak tefek eksiklerimiz kaldı, onları da yakın zamanda tamamlayacağız. Başarı için camiamızın, sanatçıların, çok değerli siyasetçilerin, belediye başkanlarının, hepsinin desteğine ihtiyacımız var. Bir arada olduğumuz sürece yine hep beraber şampiyonlukları tüm dünyaya örnek olacak şekilde kutlayacağımıza canı gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Taraftarlar da 50. yıl nedeniyle 61. dakikada tribünlerde dev bir bayrak açtı.