Parolamız doğru oyun

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco'yu çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "24,5 yaş ortalaması ile oynuyorlar.Biz geçiş dönemi yaşıyoruz, deneyimli oyuncularımız var. İyi müsabaka olacak. iki takım da kazanmak isteyecek. Detaylar belirleyici olacak. Umarım başından sonuna kadar her anında doğru oynayarak karşılığını alırız. Kazanmak için ne gerekiyorsa o şekilde oynayacağız" yorumunu yaptı.