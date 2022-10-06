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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Parolamız doğru oyun

Parolamız doğru oyun
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco'yu çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "24,5 yaş ortalaması ile oynuyorlar. Kendi liglerinde Paris Saint Germain'den sonra en fazla pozisyona giren bir takım. Biz geçiş dönemi yaşıyoruz, deneyimli oyuncularımız var. İyi müsabaka olacak. iki takım da kazanmak isteyecek. Detaylar belirleyici olacak. Umarım başından sonuna kadar her anında doğru oynayarak karşılığını alırız. Kazanmak için ne gerekiyorsa o şekilde oynayacağız" yorumunu yaptı.

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Parolamız doğru oyun
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