Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Peres forma istiyor!
Giriş Tarihi: 31.10.2022

Peres forma istiyor!

Peres forma istiyor!
Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla çalışan Bruno Peres, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp ara transfer dönemi içerisinde lisansının aktif edilmesini istedi. 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, takımda kalıcı olmayı planlıyor. Peres'e lisans çıkması için bir yabancının lisansının iptali gerekiyor.

EN DEĞERLİLER TRABZON'DA
DÜNYACA ünlü futbolcu değerlendirme platformu transfermarkt'a göre ligin en değerli Türk oyuncuları, Yusuf Yazıcı ile Uğurcan Çakır oldu. Son yıllarda ligin en değerli Türk futbolcularını hep kadrosunda bulunduran Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 15 milyon Euro ile ligin en değerli yerlisi olurken, onu 14 milyon Euro'luk değeri ile takım kaptanı Uğurcan Çakır takip etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
KYK 2022 BURS BAŞVURU SAYFASI | e-Devlet GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası
İlan sayfalarında Togg hareketliliği! Otomobillerini şimdiden satışa çıkardılar
Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Peres forma istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA