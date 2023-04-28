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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Peres ile yollar ayrıldı

Peres ile yollar ayrıldı
Gelecek-gidecek isimler üzerinde karar aşamasında olan bordo-mavililerde flaş bir ayrılık kararı alındı. Trabzonspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Bruno Peres ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Bordo mavili kulüp yaşanan ayrılığı resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. Trabzonspor'da son olarak bir başka Brezilyalı Vitor Hugo kulüpten ayrılıp ülkesine dönmüştü.

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Peres ile yollar ayrıldı
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