Petkovic Trabzon için savaşıyor

Trabzonspor, Bruno Petkovic transferinde sonuna kadar mücadeleye devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarcı olduğu isimler arasındaki Hırvat golcü için kulübü Dinamo Zagreb ise bir türlü ikna olmuyor.Bordo-mavili yönetim, 28 yaşındaki golcünün bonservisini almak için fedakârlık da yaparken aradaki farkın eritilmesine çalışılıyor.Bu arada Trabzonspor'un eski futbolcularından olan Hrvoje Cale'nin de oyuncunun menajerliğini yapan şirkette çalışıyor olması kulübün elini güçlendiriyor.Mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Petkovic ısrarı sürerken Zagreb'in direncinin kırılması için oyuncunun da devreye girdiği belirtiliyor.