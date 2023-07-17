Petkovic Trabzon için savaşıyor

Trabzonspor, Bruno Petkovic transferinde sonuna kadar mücadeleye devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarcı olduğu isimler arasındaki Hırvat golcü için kulübü Dinamo Zagreb ise bir türlü ikna olmuyor. 1 sezon dahasözleşmesi bulunanoyuncuyuŞampiyonlarLigi elemeleriöncesindebırakmakistemeyen Dinamo Zagrebile pazarlıklar da sürüyor. Bordo-mavili yönetim, 28 yaşındaki golcünün bonservisini almak için fedakârlık da yaparken aradaki farkın eritilmesine çalışılıyor.
ESKİ DOST HRVOJE CALE'DEN DESTEK VAR
Bu arada Trabzonspor'un eski futbolcularından olan Hrvoje Cale'nin de oyuncunun menajerliğini yapan şirkette çalışıyor olması kulübün elini güçlendiriyor. Cale, transferleilgili bir açıklama yaparak,Petkovic'in geleceğiyle ilgilikararın Şampiyonlar Ligi elememaçının ardından netlikkazanacağını söyledi. Mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Petkovic ısrarı sürerken Zagreb'in direncinin kırılması için oyuncunun da devreye girdiği belirtiliyor. Hırvat forvetindaha öncebirlikte çalıştığıBjelica vetakım arkadaşı Orsicile yeniden bir araya gelmekistediği kaydedildi.