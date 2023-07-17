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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Petkovic Trabzon için savaşıyor

YUNUS EMRE SEL
Petkovic Trabzon için savaşıyor

Hırvat oyuncu gelmek için gemileri yakarken Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi bitmeden bırakmaya yanaşmıyor. Trabzonspor yönetimi ise çetin pazarlığını sürdürüyor

Trabzonspor, Bruno Petkovic transferinde sonuna kadar mücadeleye devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarcı olduğu isimler arasındaki Hırvat golcü için kulübü Dinamo Zagreb ise bir türlü ikna olmuyor. 1 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde bırakmak istemeyen Dinamo Zagreb ile pazarlıklar da sürüyor. Bordo-mavili yönetim, 28 yaşındaki golcünün bonservisini almak için fedakârlık da yaparken aradaki farkın eritilmesine çalışılıyor.

ESKİ DOST HRVOJE CALE'DEN DESTEK VAR
Bu arada Trabzonspor'un eski futbolcularından olan Hrvoje Cale'nin de oyuncunun menajerliğini yapan şirkette çalışıyor olması kulübün elini güçlendiriyor. Cale, transferle ilgili bir açıklama yaparak, Petkovic'in geleceğiyle ilgili kararın Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından netlik kazanacağını söyledi. Mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Petkovic ısrarı sürerken Zagreb'in direncinin kırılması için oyuncunun da devreye girdiği belirtiliyor. Hırvat forvetin daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ve takım arkadaşı Orsic ile yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi.

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Petkovic Trabzon için savaşıyor
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