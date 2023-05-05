Petkovic’e çağrı

Yeni sezonun planlamasına başlayan Trabzonspor 28 yaşındaki golcüyü listesine aldı. Bjelica da eski öğrencisini ikna etmek için devreye girdi
Transfer çalışmalarına şimdiden start veren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, eski öğrencisi Bruno Petkovic'i takımda görmek istiyor. Busezon forvet bölgesinde büyüksıkıntılar çeken bordo-mavililerin Hırvat çalıştırıcısı, Petkovic ile bu sorunu çözeceğini düşünüyor. Bjelica'nın, vatandaşını arayarak Trabzonspor'a gelmesikonusunda ikna etmeyeçalıştığı bildirildi. Hırvat basını, Dinamo Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün, Trabzonspor'a gidebileceğini yazdı. Hırvatlar, "Dinamo'darekabet sıkıntısı yok amaTürkiye teklifi çok cazip olabilir.Daha önce birlikte çalıştığıBjelica ona telefon açarakoradaki projelerinianlattı. Bu onu heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı. Petkovic'in kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.
Fırtına'yaçifte müjde
Trabzonspor'da, Ankaragücü maçı öncesi sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını atlatan Edin Visca ile önceki gün takımdan ayrı antrenman yaparak kendini deneyen Abdülkadir Ömür, dünkü idmanda takımla çalıştılar. Oyuncuların durumlarını takip edecek olan teknik heyet, iki yıldızı da A.Gücü maçında oynatmayı planlıyor. Siopis ve Denswil'in ise sakatlıkları devam ediyor.