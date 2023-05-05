Petkovic’e çağrı

Transfer çalışmalarına şimdiden start veren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, eski öğrencisi Bruno Petkovic'i takımda görmek istiyor.bordo-mavililerin Hırvat çalıştırıcısı, Petkovic ile bu sorunu çözeceğini düşünüyor. Bjelica'nın, vatandaşını arayarakHırvat basını, Dinamo Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün, Trabzonspor'a gidebileceğini yazdı. Hırvatlar,ifadelerini kullandı. Petkovic'in kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.Trabzonspor'da, Ankaragücü maçı öncesi sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını atlatan Edin Visca ile önceki gün takımdan ayrı antrenman yaparak kendini deneyen Abdülkadir Ömür, dünkü idmanda takımla çalıştılar. Oyuncuların durumlarını takip edecek olan teknik heyet, iki yıldızı da A.Gücü maçında oynatmayı planlıyor. Siopis ve Denswil'in ise sakatlıkları devam ediyor.