Pirlo ders çalışıyor!

Bordo-mavili takımı analiz eden Andrea Pirlo, ‘Geliyorum’ derse Karagümrük Başkanı ‘Sezon sonunu bekle’ diyerek engel olmayacak
Trabzonspor, teknik direktör sorununu çözmek için beklemede. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın onay vermesiyle hızlanan süreçte, Andrea Pirlo'ya teklifini yapan bordomavililer, bu sezonunkalan kısmınıkapsayan ve gelecek yılı da içeren bir teklifsundu. İtalyan hoca, prensipte 'Evet' derken son karar için süre istedi. Pirlo'nun yardımcılarıylabirlikte Trabzonspor için analizyaptığı, bunun sonucuna göre kararınıbildireceği öğrenildi. 43 yaşındaki teknik adam hemen ayrılmak isterse, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma 'Sezon sonunu bekle' diyerek zorluk çıkarmayacağının sözünü Trabzonsporlu yöneticilere verdi. Bu arada bordo-mavili yönetim, Pirlo'nun olası bir fikir değişikliğini düşünerek Slaven Bilic ve Montella isimlerinide gündeminde tutuyor