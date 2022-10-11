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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Protesto etmeyin destek verin!

Protesto etmeyin destek verin!

Öz eleştiri yapacaklarını söyleyen Avcı, taraftara seslendi: Protesto ederek oyuncunun performansını artıramazsınız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 biten Kasımpaşa maçı sonrası şunları söyledi: "İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Rakibe bir şey vermedik ama kaliteli kadromuza yakışan oyunu oynayamadık. İlk yarıyı çöpe attık. Çok önemli olan, bireysellikten çıkmak. Kimsenin kendini ispatlama durumu yok. Herkes kaliteli. İkinci yarı daha baskılıydı, fırsatlar da vardı. Öz eleştiriyi ben ve ekibim yapacak, oyuncularım yapacak. Sitem değil bir rica, biz taraftarımızla hücum ve savunmayı birlikte yaptık. Kazanırsak lider olacağız. Çıkan oyuncu protesto, giren oyuncu protesto. Maç bitince yapın ama oyuncunun potansiyelini böyle artıramazsın. Protestoyu futbolcularıma değil bana yapın. Taraftardan rica ediyorum. Biz kötüyüz ama lider oluyorduk. Sen desteğini ver. Bu fırsatlar önümüze yine gelecek."

BU KEZ TARİH TEKERRÜR ETMEDİ
Trabzonspor, geçen sezon 9. haftada Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükselmiş ve bir daha koltuğu kimselere bırakmayarak şampiyon olmuştu. Kasımpaşa maçı öncesi yine aynı şey tekrarlanır mı beklentisi vardı. Başakşehir bu sezon ilk yenilgisini Sivas karşısında alırken, bordo-mavililere de büyük bir şans doğdu ancak Kasımpaşa'yı geçemeyen Fırtına, 9. haftayı 17 puan ve averajla 7. sırada tamamladı.

DEV MAÇ ÖNCESİ KAYIP VERMEDİ
Kasımpaşa karşılaşması öncesi ceza sınırında olan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet dün kart görmedi. Bordo-mavili takım gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi oyuncu kaybetmedi.

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