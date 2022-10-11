Protesto etmeyin destek verin!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 biten Kasımpaşa maçı sonrası şunları söyledi: "İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Rakibe bir şey vermedik ama kaliteli kadromuza yakışan oyunu oynayamadık.Çok önemli olan, bireysellikten çıkmak.İkinci yarı daha baskılıydı, fırsatlar da vardı.Sitem değil bir rica, biz taraftarımızla hücum ve savunmayı birlikte yaptık.Taraftardan rica ediyorum. Biz kötüyüz ama lider oluyorduk. Sen desteğini ver. Bu fırsatlar önümüze yine gelecek."Kasımpaşa maçı öncesiyine aynı şey tekrarlanır mı beklentisivardı. Başakşehir bu sezon ilk yenilgisiniSivas karşısında alırken, bordo-mavililerede büyük bir şans doğduancak Kasımpaşa'yı geçemeyenFırtına,Kasımpaşa karşılaşması öncesi ceza sınırında olan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet dün kart görmedi. Bordo-mavili takım gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi oyuncu kaybetmedi.