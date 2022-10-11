Protesto etmeyin destek verin!

Öz eleştiri yapacaklarını söyleyen Avcı, taraftara seslendi: Protesto ederek oyuncunun performansını artıramazsınız
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 biten Kasımpaşa maçı sonrası şunları söyledi: "İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Rakibe bir şey vermedik ama kaliteli kadromuza yakışan oyunu oynayamadık. İlk yarıyı çöpeattık. Çok önemli olan, bireysellikten çıkmak. Kimsenin kendiniispatlama durumu yok. Herkes kaliteli. İkinci yarı daha baskılıydı, fırsatlar da vardı. Öz eleştiriyi ben ve ekibimyapacak, oyuncularım yapacak. Sitem değil bir rica, biz taraftarımızla hücum ve savunmayı birlikte yaptık. Kazanırsaklider olacağız. Çıkan oyuncuprotesto, giren oyuncuprotesto. Maç bitinceyapın ama oyuncununpotansiyelini böyle artıramazsın.Protestoyu futbolcularımadeğil bana yapın. Taraftardan rica ediyorum. Biz kötüyüz ama lider oluyorduk. Sen desteğini ver. Bu fırsatlar önümüze yine gelecek."
BU KEZ TARİH TEKERRÜR ETMEDİ
Trabzonspor, geçen sezon 9.haftada Fenerbahçe'yi 3-1 yenerekliderliğe yükselmiş ve bir dahakoltuğu kimselere bırakmayarak şampiyonolmuştu. Kasımpaşa maçı öncesiyine aynı şey tekrarlanır mı beklentisivardı. Başakşehir bu sezon ilk yenilgisiniSivas karşısında alırken, bordo-mavililerede büyük bir şans doğduancak Kasımpaşa'yı geçemeyenFırtına, 9. haftayı 17puan ve averajla 7. sıradatamamladı.
DEV MAÇ ÖNCESİ KAYIP VERMEDİ
Kasımpaşa karşılaşması öncesi ceza sınırında olan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet dün kart görmedi. Bordo-mavili takım gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi oyuncu kaybetmedi.