Puanları aldık, 14. sıraya çıktık

takımımız birden Avrupa'da destan yazınca ülke sıralamamız da değişti. Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi'nde yüzümüzü güldürünce en kârlı haftalardan birini geride bıraktık.Başakşehir ile F.Bahçe'nin gruptan çıkmayı garantilemesi ile birlikte kazancımız daha da arttı. Böylece 27.900 puana ulaşan Türkiye,geride bırakıp, UEFA sıralamasında 14. basamağa kadar tırmandı.