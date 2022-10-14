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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Puanları aldık, 14. sıraya çıktık

Puanları aldık, 14. sıraya çıktık

Avrupa’da 4’te 4 yapan temsilcilerimiz 1.600 puan topladı. Fenerbahçe ve Başakşehir gruptan çıkmayı garantileyince puanımız 27.900’e çıktı, 4 sıra atladık

4 takımımız birden Avrupa'da destan yazınca ülke sıralamamız da değişti. Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi'nde yüzümüzü güldürünce en kârlı haftalardan birini geride bıraktık. Dört ekibimiz toplamda 1.600 puan katkısı sağlayınca bu sezonki toplam puanımız 27.300'e ulaştı. Başakşehir ile F.Bahçe'nin gruptan çıkmayı garantilemesi ile birlikte kazancımız daha da arttı. Böylece 27.900 puana ulaşan Türkiye, Rusya- Ukrayna- Danimarka ve İsviçre'yi geride bırakıp, UEFA sıralamasında 14. basamağa kadar tırmandı.

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Puanları aldık, 14. sıraya çıktık
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