Puanları aldık, 14. sıraya çıktık

Avrupa’da 4’te 4 yapan temsilcilerimiz 1.600 puan topladı. Fenerbahçe ve Başakşehir gruptan çıkmayı garantileyince puanımız 27.900’e çıktı, 4 sıra atladık
4 takımımız birden Avrupa'da destan yazınca ülke sıralamamız da değişti. Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi'nde yüzümüzü güldürünce en kârlı haftalardan birini geride bıraktık. Dört ekibimiz toplamda1.600 puan katkısı sağlayıncabu sezonki toplampuanımız 27.300'e ulaştı. Başakşehir ile F.Bahçe'nin gruptan çıkmayı garantilemesi ile birlikte kazancımız daha da arttı. Böylece 27.900 puana ulaşan Türkiye, Rusya-Ukrayna-Danimarka veİsviçre'yi geride bırakıp, UEFA sıralamasında 14. basamağa kadar tırmandı.