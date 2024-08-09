Rakip oyun olarak bizden üstündü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi futbol için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Rapid Wien organize ve genç bir takım.Biz de ise ilk 11'de 6, toplamda 9 yeni futbolcu vardı. Rakip, oyun organizasyonu olarak bizden üstündü.İkinci yarının bir bölümünde oyunu dengelemeyi başardık ancak karşılığını alamadık. Bunun rövanşı var. Üzüldük ama bu maçı geride bırakmalı ve hemen Süper Lig'e odaklanmalıyız. Üç gün sonra Sivasspor'la oynayacağız. Avrupa Ligi'ndeki tur şansımızı bu maçtan sonra konuşmalıyız.