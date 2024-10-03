Rakip oyuncuyla tartışmak yasak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece futbola odaklanmak adına oyunculara üç kritik uyarıda bulundu. Gereksiz kartlardan kaçınmak için hakemlerle fazla diyaloğa girilmemesini isteyen Güneş, rakiple tartışmayı da yasakladı.
Ayrıca idmanlardaki çalışmaların, maçlarda uygulanmasının önemine vurgu yapan deneyimli hoca, "Sahada sadece işinizi yapın. İşimiz güzel futbol oynamak, seyir zevki vermek ve keyif almak"
ifadelerini kullandı.
DENSWİL SAKATLANDI!
Trabzonspor'a
bir futbolcusundan daha kötü haber geldi. Antrenmanda ağrı hisseden Stefano Denswil'in sağlık durumu açıklandı. 31 yaşındaki stoperin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu.
Surinamlı futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sol stoperdeki diğer isim Batagov'un da sakatlığı devam ediyor...
HÜSEYİN DÖNDÜ!
TRABZONSPOR'UN
müzmin sakatı Hüseyin Türkmen, nihayet takımla çalışmalara başladı. Geçen sezon yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sonrası sezon başı hazırlık kampına katılan ancak takımla az sayıda idman yapan 26 yaşındaki stoper, bir türlü toparlanamadı. Trabzon'a döndükten sonra bireysel antrenman yapan futbolcu, dünkü çalışmada ise yer aldı. Kulüpteki 7. sezonunu yaşayan Hüseyin, sakatlık dolayısıyla Trabzonspor'da 76 maç kaçırdı.