Rakip oyuncuyla tartışmak yasak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece futbola odaklanmak adına oyunculara üç kritik uyarıda bulundu.Ayrıca idmanlardaki çalışmaların, maçlarda uygulanmasının önemine vurgu yapan deneyimli hoca,ifadelerini kullandı.bir futbolcusundan daha kötü haber geldi. Antrenmanda ağrı hisseden Stefano Denswil'in sağlık durumu açıklandı.Surinamlı futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sol stoperdeki diğer isim Batagov'un da sakatlığı devam ediyor...müzmin sakatı Hüseyin Türkmen, nihayet takımla çalışmalara başladı. Geçen sezon yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sonrası sezon başı hazırlık kampına katılan ancak takımla az sayıda idman yapan 26 yaşındaki stoper, bir türlü toparlanamadı. Trabzon'a döndükten sonra bireysel antrenman yapan futbolcu, dünkü çalışmada ise yer aldı.