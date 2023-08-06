Rekorların kulübü Trabzonspor

Yapılacak 5 senelik anlaşmaya 40 milyon Euro+KDV karşılığında imza atacak olan bordo-mavililer, yılda 279 milyon TL’yi kasasına koyacak. Böylece F.Bahçe (242 milyon TL) ve Galatasaray’dan (222 milyon TL) daha fazla kazanacak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, uzun zamandır boş olan stadyum sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Önümüzdeki hafta Trabzon'da düzenlenecek tanıtım ile kamuoyuna resmen duyurulacak olan stadyum sponsorluğu anlaşması 5 yıllıkolacak ve bordo-mavili kulüp, toplamda 40 milyon Euro+KDV kazanacak.
BORÇLAR ÖDENECEK
G.Saray'ın yılda 222 milyonTL, Fenerbahçe'nin ise 242 milyonTL kazandığı stadyum isimsponsorluğunda TrabzonsporKDV ile birlikte kasasına yılda279 milyon TL koyaraktüm kulüpleri geride bırakacak.Türk futbol tarihininen önemli sözleşmelerindengelecek paranın tamamıkulübün geçmiş dönemeait borçları için kullanılacak.Özellikle Bankalar Birliği'neyönelik borçlarınkapatılmasıylaTrabzonspor ekonomikanlamda rahatbir nefes alacak.
CHUKWUANİ'DEYENİ GELİŞME
LYNGBY kulübü ile Tochi Chukwuani transferinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmelere ara veren Trabzonspor'dan yeni bir hamle geldi. Bordo-mavili yönetim,pazarlıklara bir kez daha start verirkenimza aşamasına gelinmesi durumundaDanimarkalı orta saha İstanbul'da detaylısağlık kontrolünden geçirilecek. Geçmişte yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili bir duruma rastlanmazsa sözleşme yapılacak. "Yeni Pogba" olarak lanse edilen 20 yaşındaki futbolcu, Lyngby'de 25 maça çıkarken 1 gol attı.