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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Rekorların kulübü Trabzonspor

YUNUS EMRE SEL
Rekorların kulübü Trabzonspor

Yapılacak 5 senelik anlaşmaya 40 milyon Euro+KDV karşılığında imza atacak olan bordo-mavililer, yılda 279 milyon TL’yi kasasına koyacak. Böylece F.Bahçe (242 milyon TL) ve Galatasaray’dan (222 milyon TL) daha fazla kazanacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, uzun zamandır boş olan stadyum sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Önümüzdeki hafta Trabzon'da düzenlenecek tanıtım ile kamuoyuna resmen duyurulacak olan stadyum sponsorluğu anlaşması 5 yıllık olacak ve bordo-mavili kulüp, toplamda 40 milyon Euro+KDV kazanacak.

BORÇLAR ÖDENECEK
G.Saray'ın yılda 222 milyon TL, Fenerbahçe'nin ise 242 milyon TL kazandığı stadyum isim sponsorluğunda Trabzonspor KDV ile birlikte kasasına yılda 279 milyon TL koyarak tüm kulüpleri geride bırakacak. Türk futbol tarihinin en önemli sözleşmelerinden gelecek paranın tamamı kulübün geçmiş döneme ait borçları için kullanılacak. Özellikle Bankalar Birliği'ne yönelik borçların kapatılmasıyla Trabzonspor ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak.

CHUKWUANİ'DE YENİ GELİŞME
LYNGBY kulübü ile Tochi Chukwuani transferinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmelere ara veren Trabzonspor'dan yeni bir hamle geldi. Bordo-mavili yönetim, pazarlıklara bir kez daha start verirken imza aşamasına gelinmesi durumunda Danimarkalı orta saha İstanbul'da detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek. Geçmişte yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili bir duruma rastlanmazsa sözleşme yapılacak. "Yeni Pogba" olarak lanse edilen 20 yaşındaki futbolcu, Lyngby'de 25 maça çıkarken 1 gol attı.

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Rekorların kulübü Trabzonspor
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