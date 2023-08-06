Rekorların kulübü Trabzonspor

Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, uzun zamandır boş olan stadyum sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Önümüzdeki hafta Trabzon'da düzenlenecek tanıtım ile kamuoyuna resmen duyurulacak olan stadyum sponsorluğu anlaşmasıve bordo-mavili kulüp, toplamda 40 milyon Euro+KDV kazanacak.Türk futbol tarihininen önemli sözleşmelerindengelecek paranın tamamıkulübün geçmiş dönemeait borçları için kullanılacak.Özellikle Bankalar Birliği'neyönelik borçlarınkapatılmasıylaTrabzonspor ekonomikanlamda rahatbir nefes alacak.LYNGBY kulübü ile Tochi Chukwuani transferinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmelere ara veren Trabzonspor'dan yeni bir hamle geldi.Geçmişte yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili bir duruma rastlanmazsa sözleşme yapılacak.olarak lanse edilen 20 yaşındaki futbolcu, Lyngby'de 25 maça çıkarken 1 gol attı.