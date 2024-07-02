Bordo-mavililerde Marco Reus rüzgârı esiyor. Alman Bild gazetesi, 35 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un devrede olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü iddia etti. Bild'in haberine göre Reus'un önünde ciddi olarak değerlendirdiği ABD ve Türkiye olmak üzere iki seçenek bulunuyor.Ayrıca bu transferde eski takım arkadaşı Thomas Meunier ve Abdullah Avcı'ya yakınlığıyla bilinen Nuri Şahin'in, Reus'un Trabzonspor'u seçmesinde rol oynayabileceği düşünülüyor.1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya emanet etti. En son Sakaryaspor'u çalıştıran 42 yaşındaki hocanın imza törenine"Sakaryaspor'u çalıştırdıktan sonra dinlenmek istiyordum ama başkanla konuştuktan sonra fikrim değişti" diyen Şanlı, "Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Başkanın anlattığı projeler ve Türk futbolu adına bazı şeylerin değişmesi için buradayım. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.