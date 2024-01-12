Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şunları söyledi: "Futbolda artık gerçekçi oyunlar var. 2 haftadır aynı kadroyla çıkıyorum. Seneler evvel bilimden, analizden faydalanarak rotasyon yaptığımda, 'Bu maçlarda rotasyon mu olur' dediler. Şimdi 'çok önemli' sözleri başladı. Ama ben rotasyon yapamıyorum. Bu şikâyet değil, bir gerçek. İlk yarı itibariyle üstün oynadık. Kazanmak güzel. Hem bana hem de Trabzonspor'a gösterdikleri saygıdan dolayı taraftarımıza teşekkür ediyorum. 3 sene önce şampiyon olmadan önce 'Allah bana Trabzonspor Müzesi'nde yer almayı nasip etsin' dedim. Çok şükür bana yaşattı."