Sabır ve zaman lazım

Zirve yarışına havlu atan, Avrupa'dan elenen ve son 3 resmi maçından da mağlup ayrılan Trabzonspor'da camia büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bordo-mavili kulübün Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetimi de kulübün sitesinden şu açıklamayı yayımladı: "Takdir edersiniz kiGöreve geldiğimiz günden itibaren acil ödemeler çözüme kavuşturulmuş, (250 milyon TL) bu para, sponsorluk ve yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüze bağışı şeklinde karşılanmıştır."Futbol A Takım planlamamız dahilinde organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır. Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz. Önümüzdeki sezon her türlü yapılanmasını tamamlamış teknik ekip ve oyuncu grubuyla bütün kulvarlarda yarışacak ve başarıdan başarıya koşacak bir takım olacak."BORDOMAVILI takımın bu sezonki performansı, geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasıyla taçlanan görüntüsünün çok uzağında kaldı. Geçen sezon ligin 27. haftasında 66 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı maç sayısı itibarıyla 44 puana ulaştı. Zirvenin uzağında hedefsiz kalan Fırtına'da aradaki 22 puanlık büyük fark, gelinen tabloyu özetliyor.TRABZONSPOR'UN Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür ile Edin Visca'nın tedavisine hemen başlandı. İki futbolcuya da MR çekilecek. Oyuncuların yapılacak olan kontrollerine bağlı olarak Beşiktaş karşılaşmasına yetiştirilmesi için çaba sarf edilecek.