Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Sağlamsa Chukwuanı!
Giriş Tarihi: 26.7.2023

Sağlamsa Chukwuanı!

YUNUS EMRE SEL
Sağlamsa Chukwuanı!

Hellas Verona kulübü için girdiği sağlık taramasından geçemeyen oyuncuda aynı sorunun devam edip etmediği araştırılacak. Olumlu rapor alınması halinde transfer ileri boyuta taşınacak

Şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna katarak transferin en hızlı takımları arasında yer alan Trabzonspor'un son hedefi "Yeni Pogba" olarak anılan Tochi Chukwuani… Bordomavili ekip, Danimarka Superliga kulübü Lyngby Boldklub formasını giyen 20 yaşındaki merkez orta saha için görüşmelere başladı. Ancak oyuncunun sağlık açısından risk taşıması Fırtına'yı tedbirli hareket etmeye yöneltti.

PİYASA DEĞERİ 400 BİN EURO
Geçmişte İtalyan ekibi Hellas Verona için girdiği sağlık taramasından geçemeyen 20 yaşındaki futbolcunun, sıkı bir şekilde kontrolden geçirileceği ve doktorların olumlu rapor vermesi halinde kadroya katılacağı belirtildi. Danimarka Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giyen Chukwuani'nin güncel verilere göre piyasa değeri 400 bin Euro.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Son dakika: BM'den kutsal kitap kararı! Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Hangisi bir deyim değildir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim
Son dakika | Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Hangisi baklagiller familyasının bir üyesidir?
Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlamsa Chukwuanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA