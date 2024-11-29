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Giriş Tarihi: 29.11.2024

Sakatlar dönüyor kadro şekilleniyor

Sakatlar dönüyor kadro şekilleniyor
Trabzonspor'da değişim rüzgârı devam edecek. Adana Demirspor maçında 7 yeni isme şans veren teknik direktör Şenol Güneş, yarın deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına da en az 4 veya 5 rotasyon yaparak çıkacak. Sakatlıktan dönen Lundstram, Savic ve Nwakaeme ile kart cezası sona eren Malheiro'nun ilk 11'e dönmesi muhtemel. Bu durumda Uğurcan Çakır, Batagov, Mendy, Visca, Cham ve Banza'nın formasını koruması beklenirken diğer bölgelerin tamamında değişiklik yaşanabilir. Güneş'in, sağ bek Serkan'ın formasını Malheiro'ya, sağ stoper Hüseyin'in; Savic veya Serdar'a teslim etme ihtimali yüksek. Sol bekte Arif Boşluk yerini Eren'den korumaya çalışacak. Orta sahada da hastalığı geçen Lundstram'ın, Umut Güneş'ten formayı alması, sol kanatta Cihan Çanak'ın, Nwakaeme ve Draguş ile rekabete girmesi bekleniyor.

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Sakatlar dönüyor kadro şekilleniyor
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