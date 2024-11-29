Sakatlar dönüyor kadro şekilleniyor

Trabzonspor'da değişim rüzgârı devam edecek. Adana Demirspor maçında 7 yeni isme şans veren teknik direktör Şenol Güneş, yarın deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına da en az 4 veya 5 rotasyon yaparak çıkacak.
Sakatlıktan dönen Lundstram, Savic ve Nwakaeme ile kart cezası sona eren Malheiro'nun ilk 11'e dönmesi muhtemel. Bu durumda Uğurcan Çakır, Batagov, Mendy, Visca, Cham ve Banza'nın formasını koruması beklenirken diğer bölgelerin tamamında değişiklik yaşanabilir. Güneş'in, sağ bek Serkan'ın formasını Malheiro'ya, sağ stoper Hüseyin'in; Savic veya Serdar'a
teslim etme ihtimali yüksek. Sol bekte Arif Boşluk
yerini Eren'den korumaya çalışacak. Orta sahada da hastalığı geçen Lundstram'ın, Umut Güneş'ten
formayı alması, sol kanatta Cihan Çanak'ın, Nwakaeme ve Draguş
ile rekabete girmesi bekleniyor.