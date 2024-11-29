Sakatlar dönüyor kadro şekilleniyor

Trabzonspor'da değişim rüzgârı devam edecek. Adana Demirspor maçında 7 yeni isme şans veren teknik direktör Şenol Güneş, yarın deplasmanda oynanacakSakatlıktan dönen Lundstram, Savic ve Nwakaeme ile kart cezası sona eren Malheiro'nun ilk 11'e dönmesi muhtemel. Bu durumda Uğurcan Çakır, Batagov, Mendy, Visca, Cham ve Banza'nın formasını koruması beklenirken diğer bölgelerin tamamında değişiklik yaşanabilir. Güneş'in,teslim etme ihtimali yüksek. Sol bekteyerini Eren'den korumaya çalışacak. Orta sahada da hastalığı geçenformayı alması, sol kanatta Cihan Çanak'ın,ile rekabete girmesi bekleniyor.