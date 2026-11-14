Salah, Mısır Milli Takımı ile tarih yazdı

Trabzonspor
'un yıldızı Muhammed Salah
müthiş bir performans sergiliyor. Bordo-mavili formayla 16 maçta 11 gol atan 34 yaşındaki efsane, 0.68 gol ortalamasıyla en verimli ikinci sezonunu geçiriyor.
En yüksek ortalamasını ise 2017-18'de 52 maçta 44 golle (0.84) yakalamıştı. Salah, Mısır Milli Takımı'nda da fırtına gibi esiyor. Afrika Uluslar Kupası elemeleri B Grubu'nda Malavi'yi 5-0 yendikleri maçta 1'i penaltıdan 2 kez ağları sarstı. Böylece 10 numaralı formayı giyen Salah, Hossam Hassan'ı geçerek Mısır tarihinin en çok gol (70) kaydeden futbolcusu ünvanını aldı.
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Mete Efendioğlu - Editör