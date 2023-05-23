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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Samet, PFDK’ya sevk edildi

Samet, PFDK’ya sevk edildi
TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı, Trabzonspor karşılaşmasında Trezeguet'ye "tükürdüğü" gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Samet Akaydın'ın, Trabzonspor müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. Mısırlı futbolcu, perşembe günü oynanan maçta attığı golün ardından secdeye gitmiş, yanından geçen Samet'in de tükürdüğü görüntülere yansımıştı. Trabzonspor Kulübü ise olaya büyük tepki göstermişti.

TREZEGUET: O AN İYİ Kİ GÖRMEDİM
Konuyla ilgili Fatih Karagümrük maçından sonra konuşan Trezeguet şunları söyledi: "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. O anı görmediğim için şanslıyım. Daha sonra görüntüleri izleyince kendimi kötü hissettim Fazla da bir şey söylemek istemiyorum."

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Samet, PFDK’ya sevk edildi
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