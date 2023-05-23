Samet, PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı, Trabzonspor karşılaşmasında Trezeguet'ye "tükürdüğü" gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamadadenildi. Mısırlı futbolcu, perşembe günü oynanan maçta attığı golün ardından secdeye gitmiş, yanından geçen Samet'in de tükürdüğü görüntülere yansımıştı.Konuyla ilgili Fatih Karagümrük maçından sonra konuşan Trezeguet şunları söyledi:Fazla da bir şey söylemek istemiyorum."