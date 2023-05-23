Samet, PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı, Trabzonspor karşılaşmasında Trezeguet'ye "tükürdüğü" gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe A.Ş. Kulübüfutbolcusu Samet Akaydın'ın,Trabzonspor müsabakasındaki"tükürmesi" nedeniyle FutbolDisiplin Talimatı'nın 41. maddesiuyarınca 22.05.2023 tarihindenitibaren tedbirli olarakPFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. Mısırlı futbolcu, perşembe günü oynanan maçta attığı golün ardından secdeye gitmiş, yanından geçen Samet'in de tükürdüğü görüntülere yansımıştı. Trabzonspor Kulübü iseolaya büyük tepki göstermişti.
TREZEGUET: O AN İYİ Kİ GÖRMEDİM
Konuyla ilgili Fatih Karagümrük maçından sonra konuşan Trezeguet şunları söyledi: "Yaşananlardandolayı çok üzgünüm.O anı görmediğimiçin şanslıyım.Daha sonra görüntüleriizleyince kendimikötü hissettim Fazla da bir şey söylemek istemiyorum."