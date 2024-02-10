Şampiyon için geri sayım!

Trabzonspor, ara transfer dönemini 1 oyuncuyu kadrosuna katarak kapattı. Gelen isim Dortmund'dan sağ bek Thomas Meunier olurken, 5 futbolcu da bordo-mavililerden ayrıldı.Fırtına, sol bek Eric Bocat ve kulübü Truiden ile her konuda anlaşsa da bu transferden vazgeçti.Trabzonspor'da iki yıldızın dönecek olması ise yüreklere su serpti. Paul Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya ile Nicolas Pepe'nin takımı Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'ndafinal maçına çıkacak. Bu iki oyuncu, gelecek hafta Pendik karşılaşmasında yerlerini alacak. Daha sonra da gözler Mislav Orsic'e çevrilecek.Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 5 maçta boy gösterdi. Bunların 2'sine ilk 11'de başlarken, toplam 190 dakika süre aldı. Son oynadığı Mali müsabakasında 13 pasında 10 isabet buldu. 1 top kaparken girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.