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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Şampiyon takım geri dönecek!

YUNUS EMRE SEL
Şampiyon takım geri dönecek!

"Bize, o eski günleri anlattı. Savunmada ve hücumda pozitif bir enerji sağladı. Takımdan ne istediğini herkes biliyor" "Gerçek futbolu yaşamak istiyorsan Trabzonspor'da oynayacaksın. Bu taraftarı kupayla ödüllendirmeliyiz"

Trabzonspor'da Edin Visca, idman öncesi basın mensuplarına konuştu. Abdullah Avcı'nın dönüşünün getirdiği olumlu havaya vurgu yapan Boşnak yıldız şöyle dedi: "Her değişiklik zor oluyor. Hoca geldiğinde hemen o eski günleri anlattı bize. Savunmada ve hücumda enerji getirdi. Kötü bir başlangıç yaptığımızın farkındayız. Şimdi hocanın bizden istediklerini beraber yapmaya çalışacağız."

HER ŞEY SKOR DEĞİL
"En iyi şekilde bireysel olarak performansımı göstermeye çalışıyorum. Bu futbolu, Abdullah hoca ile hatırladık. Önceden bireysel olarak daha ön planda gittik, şimdi savunma ve hücum anlamında çalışmamız gerekiyor. Ben Abdullah hoca ile yıllardır çalıştım. Yardım önemli ancak her şey asist, gol değil. Eski günleri yaşamak, burada kupa kaldırmak istiyorum. Taraftarların tribünü doldurmasını istiyorum."




3 PUANDAN DAHA ÖNEMLİ
Alanyaspor'u yendikleri karşılaşmanın analizini yaptıklarını belirten Visca, "Karagümrük deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Alanya maçından sonra ilk antrenmanda hocamız 'Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz' dedi. Geçen sene Karagümrük maçında sakatlandım, yenildik. 3 puandan daha önemli maç. Karagümrük'ü yenerek Fenerbahçe'ye hazırlanacağuz" diye konuştu.

TRABZON'DA HERKES FUTBOLU YAŞIYOR
Trabzon'un 24 saat futbolu yaşadığını anlatan 33 yaşındaki oyuncu, "Gerçek bir futbol yaşamak istiyorsan Trabzon'a gelip Trabzonspor'da oynayacaksın. Dışarı çıkınca markette, restoranda herkes futbolu konuşuyor, yaşıyor. Herkes futbolcuları tanıyor. Onun için heyecan, baskı da var. Ama benim için güzel şey. Bu sezon eski performansımı tekrar yakalamak istiyorum" diye konuştu.

ALKIŞLAR TREZEGUET'YE
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Trezeguet antrenmana çıkarak teknik direktör Avcı ile görüşme gerçekleştirdi. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Mısırlı sol kanat, daha sonra sahaya çıkarak takımla birlikte çalıştı. Arkadaşları Trezeguet'nin katılışını alkışlarla kutladı

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Şampiyon takım geri dönecek!
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