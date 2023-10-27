Şampiyon takım geri dönecek!

Trabzonspor'da Edin Visca, idman öncesi basın mensuplarına konuştu. Abdullah Avcı'nın dönüşünün getirdiği olumlu havaya vurgu yapan Boşnak yıldız şöyle dedi: "Her değişiklik zor oluyor.Savunmada ve hücumda enerji getirdi. Kötü bir başlangıç yaptığımızın farkındayız."En iyi şekilde bireysel olarak performansımı göstermeye çalışıyorum.Ben Abdullah hoca ile yıllardır çalıştım. Yardım önemli ancak her şey asist, gol değil.Taraftarların tribünü doldurmasını istiyorum."Alanyaspor'u yendikleri karşılaşmanın analizini yaptıklarını belirten Visca, "Karagümrük deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Alanya maçından sonra ilk antrenmanda hocamızdedi. Geçen sene Karagümrük maçında sakatlandım, yenildik.Karagümrük'ü yenerek Fenerbahçe'ye hazırlanacağuz" diye konuştu.24 saat futbolu yaşadığını anlatan 33 yaşındaki oyuncu, "Gerçek bir futbol yaşamak istiyorsan Trabzon'a gelip Trabzonspor'da oynayacaksın. Dışarı çıkınca markette, restoranda herkes futbolu konuşuyor, yaşıyor. Herkes futbolcuları tanıyor. Onun için heyecan, baskı da var. Ama benim için güzel şey.diye konuştu.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Trezeguet antrenmana çıkarak teknik direktör Avcı ile görüşme gerçekleştirdi. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Mısırlı sol kanat, daha sonra sahaya çıkarak takımla birlikte çalıştı.