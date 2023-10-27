Şampiyon takım geri dönecek!

"Bize, o eski günleri anlattı. Savunmada ve hücumda pozitif bir enerji sağladı. Takımdan ne istediğini herkes biliyor" "Gerçek futbolu yaşamak istiyorsan Trabzonspor'da oynayacaksın. Bu taraftarı kupayla ödüllendirmeliyiz"
Trabzonspor'da Edin Visca, idman öncesi basın mensuplarına konuştu. Abdullah Avcı'nın dönüşünün getirdiği olumlu havaya vurgu yapan Boşnak yıldız şöyle dedi: "Her değişiklik zor oluyor. Hoca geldiğinde hemen o eski günlerianlattı bize. Savunmada ve hücumda enerji getirdi. Kötü bir başlangıç yaptığımızın farkındayız. Şimdihocanın bizden istedikleriniberaber yapmaya çalışacağız."
HER ŞEY SKOR DEĞİL
"En iyi şekilde bireysel olarak performansımı göstermeye çalışıyorum. Bu futbolu, Abdullahhoca ile hatırladık. Önceden bireyselolarak daha ön planda gittik, şimdisavunma ve hücum anlamında çalışmamızgerekiyor. Ben Abdullah hoca ile yıllardır çalıştım. Yardım önemli ancak her şey asist, gol değil. Eski günleri yaşamak,burada kupa kaldırmak istiyorum. Taraftarların tribünü doldurmasını istiyorum."
3 PUANDAN DAHA ÖNEMLİ
Alanyaspor'u yendikleri karşılaşmanın analizini yaptıklarını belirten Visca, "Karagümrük deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Alanya maçından sonra ilk antrenmanda hocamız 'Bir kazanıyoruz,bir kaybediyoruz' dedi. Geçen sene Karagümrük maçında sakatlandım, yenildik. 3 puandandaha önemli maç. Karagümrük'ü yenerek Fenerbahçe'ye hazırlanacağuz" diye konuştu.
TRABZON'DA HERKES FUTBOLU YAŞIYOR Trabzon'un 24 saat futbolu yaşadığını anlatan 33 yaşındaki oyuncu, "Gerçek bir futbol yaşamak istiyorsan Trabzon'a gelip Trabzonspor'da oynayacaksın. Dışarı çıkınca markette, restoranda herkes futbolu konuşuyor, yaşıyor. Herkes futbolcuları tanıyor. Onun için heyecan, baskı da var. Ama benim için güzel şey. Bu sezon eskiperformansımı tekraryakalamakistiyorum" diye konuştu.
ALKIŞLAR TREZEGUET'YE
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Trezeguet antrenmana çıkarak teknik direktör Avcı ile görüşme gerçekleştirdi. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Mısırlı sol kanat, daha sonra sahaya çıkarak takımla birlikte çalıştı. Arkadaşları Trezeguet'ninkatılışını alkışlarlakutladı