Şampiyonluk planına başladık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ayrılık döneminde yine futbolla vakit geçirdiğini ve sık sık eski maçları izlediğini belirtirken,dedi. Bu dönemde kendisinden fikir almak isteyen herkese kapısının açık olduğunu da vurgulayan Avcı, şöyle devam etti: "Bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı.Burada bir şampiyonluk yaşadık ve birçok teknik adam için bu yeteri kadar büyük bir mesele ama o mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey,oldu. Trabzon'u çok özlemişim.Çorum karşısında teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda değişime gitmesi bekleniyor. Forvet hattında Enis Destan'ın oynayacağı düşünülürken, Trezeguet, Bakasetas, Mendy, Larsen ve Uğurcan'ın da ilk 11'deki yerini koruma ihtimali bulunuyor. Bu sezon 12 lig maçında şans bulan Enis Destan, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.