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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Şampiyonluk planına başladık

YUNUS EMRE SEL
Şampiyonluk planına başladık

Avcı: Başkan’ın mesajını okurken “Bir kez daha şampiyon olabiliriz” dedim. Önümüzdeki sezon en tepeye oynamak için planlarımızı yapmaya başladık”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ayrılık döneminde yine futbolla vakit geçirdiğini ve sık sık eski maçları izlediğini belirtirken, "Futbolsuz nefes bile alamam" dedi. Bu dönemde kendisinden fikir almak isteyen herkese kapısının açık olduğunu da vurgulayan Avcı, şöyle devam etti: "Bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı. O zaman anladım ki içimde bir yerlerde Trabzon tutkusunu halen atamadığım bir şeyler var. Burada bir şampiyonluk yaşadık ve birçok teknik adam için bu yeteri kadar büyük bir mesele ama o mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey, 'bir kez daha yapabiliriz' oldu. Trabzon'u çok özlemişim. Önümüzdeki sezon en tepeye oynamak için planlamamızı yapmaya başladık."

FORVETTE ENİS SAHADA
Çorum karşısında teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda değişime gitmesi bekleniyor. Forvet hattında Enis Destan'ın oynayacağı düşünülürken, Trezeguet, Bakasetas, Mendy, Larsen ve Uğurcan'ın da ilk 11'deki yerini koruma ihtimali bulunuyor. Bu sezon 12 lig maçında şans bulan Enis Destan, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Şampiyonluk planına başladık
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