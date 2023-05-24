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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Şampiyonluk rehaveti

Şampiyonluk rehaveti
Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 73 puan toplayan Trabzonspor, sezonun büyük bölümünü lider olarak devam ettirirken yarışı da şampiyonlukla taçlandırmıştı. Bu sezon ise bordo-mavililer 51 puan alarak geçtiğimiz sezonun 22 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk sonrası büyük bir sendrom yaşayan takımlar kervanına katıldı. Söz konusu haftalar itibarıyla 2018- 2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, sonraki sezonda 55 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Medipol Başakşehir sonraki sezon 33 puan ile 17. sırada yer aldı ve küme düşme tehlikesi yaşadı. 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş ise sonraki sezonda 51 puanla 7. sırada kaldı.

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Şampiyonluk rehaveti
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