Şampiyonluk rehaveti

Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 73 puan toplayan Trabzonspor, sezonun büyük bölümünü lider olarak devam ettirirken yarışı da şampiyonlukla taçlandırmıştı. Bu sezon ise bordo-mavililer 51 puan alarak geçtiğimiz sezonun 22 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk sonrası büyük bir sendrom yaşayan takımlar kervanına katıldı. Söz konusu haftalar itibarıyla 2018- 2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, sonraki sezonda 55 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Medipol Başakşehir sonraki sezon 33 puan ile 17. sırada yer aldı ve küme düşme tehlikesi yaşadı. 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş ise sonraki sezonda 51 puanla 7. sırada kaldı.