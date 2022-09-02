Şampiyonu tercih ettik

CORNELİUS, ailevi nedenlerden dolayı ülkesi Danimarka'nın takımı Kopenhag'a giderken, Artem Dovbyk için Dnipro'ya fiyat artırımlı yeni bir teklif sunuldu. Bu arada F.Bahçe'nin transfer gündemindeki Maxi Gomez'in menajerleri, bordo-mavili yetkililere ulaşıp, "F.Bahçe bizi oyalıyor. Son şampiyona, İspanya'dan önemli transferler yapan Trabzonspor'a gelmek istiyoruz" dedi.YÖNETİCİLER gelen bu talebi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti. Avcı olumlu geri dönüş yapınca görüşmeler başladı. Oyuncu cephesi Valencia'ya, Trabzonspor'a transfer olmak istediklerini söyleyince bordomavililerin eli rahatladı. İspanyol kulübü ilk başta F.Bahçe'den 10 milyon Euro talep etmiş, rakam 6 milyon Euro'ya kadar çekilmişti.TRABZONSPOR devreye girince Valencia'nın, Cavani transferini gerçekleştirmesi de koz olarak kullanıldı. Kural gereği AB pasaportuna sahip olmayan ez fazla üç oyuncu oynatabilen Valencia, Gomez'in de ayrılmak istemesi nedeniyle iyice sıkıştırıldı. Trabzonspor 3 milyon Euro'ya zor da olsa İspanyollar'ı ikna etti. Ayrıca İspanya'dan transfer edilen Bardhi ve Bartra da devreye girip Gomez ile görüştü. Transfer 24 saat içinde sonuçlandı. Oyuncu da dün İstanbul'a gelip takıma katıldı.Celta Vigo performansı ile girdiği Avrupa arenasında 75 maçtaki 31 gol ve 10 asistlik katkısı sonrasında seviye atladı.West Ham ile Valencia arasında tercih hakkı doğduğunda İspanya'da kalmayı seçti ancak tercihi kariyerini de derinden etkiledi.Valencia'nın bir türlü düzelmeyen mali yapısının yanı sıra teknik adam ve sahada istenen oyun, Uruguaylı golcünün bir türlü kendine gelememesine neden oldu.1.86'lık boyuna bir de sıçrama ve alan tutma özelliklerini de ekleyen Maxi Gomez, kafa vuruşları ile etkili.Duran toplarda ceza sahası içinde yaptığı koşularla bir anda rakip yerleşimini bozan Gomez, kendisine fırsat gelmese bile takımına alan açar.Her iki kanattan da yeterli 'beslenme' imkânı bulduğunda hem kafa hem de ayak vuruşları ile ağları sarsabiliyor.Yeterli pas imkanı bulamadığında orta sahaya kadar gelip top almaya çalışır ve duvar özelliği ile kanatları da hareketlendirir.Orta sahaya destek aşamasında presi ile katkı sağlarken ters teptiği ve saha içinde sinirine hakim olamayıp zarar verdiği noktalar da İspanya'da yaşandı.Her agresif oyuncu gibi bunu pozitife dönüştürdüğünde takıma da enerji verir ancak aksi haller de yaşanması muhtemel.Pas alamadığı ve Valencia'da olduğu gibi oyun çevresinde şekillenmediğinde konsantrasyon kaybı belirginleşir.Sörloth'taaz olan son vuruş ve pas tekniği becerisi, Cornelius'tan 2 gömlek daha üstün.Djaniny, Abdülkadir, Trezeguet gibi hızlı, Bakasetas ve Hamsik gibi isabetli şut ustaları onun çevresinde yeteneklerini sergiler.Trabzonspor'a 3+1 yıllık imzayı atan Gomez için Valencia kulübüne 3 milyon Euro bonservis 4 taksitte ödenecek. Ayrıca sonraki satışta İspanyol ekibine, kârdan %25 verilecek. Oyuncu da her sezon 1 milyon 750 bin Euro maaş alacak.Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı büyük çalımı SABAH Spor dün manşetinden 'Maxi Gomez'i Fırtına Kaptı' başlığı ile duyurdu.